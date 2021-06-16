Şişli’de sağanak sonrası yollar çamurla doldu

Sağanak yağış sonrası Şişli Belediyesi tarafından haftalardır süren altyapı çalışmasının olduğu bölgede, seli aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, yolu kullanmakta zorlandı.

İstanbul’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sağanak yağış etkili oldu.

Birçok noktada yollar yağmur suları ile doldu.

Hem yayalar hem sürücüler, sular altında kalan yollar nedeni ile zor anlar yaşadı.

Şişli İnönü Caddesi üzerinde, ilçe belediyesinin uzun süredir yapımına devam ettiği altyapı çalışması ortaya seli aratmayan görüntüler çıkardı.

Vatandaşlar yolu kullanmakta zorlandı.

“REZİLLİĞİ GÖRÜYORSUNUZ”

Mahalle sakinlerinden bir kadın, "Şişli belediyesinin haftalardın bitmeyen çalışmasının sonucu. Rezilliği görüyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Her yer pislik içerisinde, insanlar zorluk çekiyor. Yazıklar olsun." diyerek olaya tepki gösterdi.