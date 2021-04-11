Şişli’de sahte dolar ve uyuşturucu operasyonu

Şüphe üzerine durdurulan şahsın üstünde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramalarda, sahte Amerikan dolarının yanı sıra uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mecidiye Mahallesi'ndeki bir apartman girişinde bekleyen Nijerya uyruklu K.A.A. adlı kişiden şüphelenerek pasaport kontrolü yaptı.

Geçtiğimiz perşembe günü yapılan aramalarda, şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan Nijeryalı şahsın evinde, savcılık kararı ile arama yapıldı.

726 ADET 100 DOLARLIK BANKNOTLAR BULUNDU

Eve baskın ekipler yapılan aramalarda 126,55 gram uyuşturucu madde ile birlikte 100 dolarlık banknotlar halinde 726 adet sahte ABD doları, 3 deste halinde sahte para yapımında kullanılan boş kağıt, karartılmış ve boyanmış sahte 2 adet 100 dolar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Nijerya uyruklu M.O., Kamerunlu F.T.H. ve 2 şüpheli daha gözaltına aldı.

Şahıslar sorgulanmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kuştepe Polis Karakoluna götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Karakoldaki işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen F.T.H., K.A.A. ve M.O. adlı 3 Afrikalı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'Uyuşturucu Ticareti' ve 'Parada Sahtecilik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.