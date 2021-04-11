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- Şişli’de sahte dolar ve uyuşturucu operasyonu
Şişli’de sahte dolar ve uyuşturucu operasyonu
- İHA
- 11.04.2021 - 09:52
İstanbul’un Şişli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mecidiye Mahallesi'ndeki bir apartman girişinde bekleyen Nijerya uyruklu K.A.A. adlı kişiden şüphelenerek pasaport kontrolü yaptı.
Geçtiğimiz perşembe günü yapılan aramalarda, şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan Nijeryalı şahsın evinde, savcılık kararı ile arama yapıldı.
726 ADET 100 DOLARLIK BANKNOTLAR BULUNDU
Eve baskın ekipler yapılan aramalarda 126,55 gram uyuşturucu madde ile birlikte 100 dolarlık banknotlar halinde 726 adet sahte ABD doları, 3 deste halinde sahte para yapımında kullanılan boş kağıt, karartılmış ve boyanmış sahte 2 adet 100 dolar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Nijerya uyruklu M.O., Kamerunlu F.T.H. ve 2 şüpheli daha gözaltına aldı.
Şahıslar sorgulanmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kuştepe Polis Karakoluna götürüldü.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Karakoldaki işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen F.T.H., K.A.A. ve M.O. adlı 3 Afrikalı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'Uyuşturucu Ticareti' ve 'Parada Sahtecilik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.