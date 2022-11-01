Gülbahar Mahallesi'ndeki cinayette, direksiyondaki şoför öldürülüp, yanında bulunan kadın da kaçırılmıştı. Yaşanan dehşet olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli'nin Gülbahar Mahallesi'nde korkunç bir cinayet yaşandı.

Galata Deresi Caddesi üzerinde yaşanan olayda, 34 EYR 630 plakalı otomobilin önü kesilmiş, kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü.

Şüpheliler, olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı.

Görüntüler ortaya çıktı

Seyir halindeki otomobilin önü kesilerek direksiyonda bulunan adamın öldürüldüğü ve yanındaki kadının kaçırıldığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde, otomobilin yanına yaklaşan diğer otomobilden çıkan şahısların, otomobildeki kadını zorla indirerek diğer araca bindirdiği, sonrasında da otomobil sürücüsünü öldürdükleri görülüyor.

Şişli'de şoförün öldürülüp, yanındaki kadının kaçırıldığı olay kamerada VİDEO

