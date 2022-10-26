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- Şişli'de sokak ortasında kasklı sopalı kavga
Şişli'de sokak ortasında kasklı sopalı kavga
- 26.10.2022 - 10:47
- Güncelleme : 26.10.2022 - 11:15
İstanbul'un Şişli ilçesinde önceki gün saat 18.15 sıralarında aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaştı.
Seslerin yükseldiği 2 grup, sokak ortasında tartışmaya başladı.
Nabızların yükseldiği tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
Kaskı birbirinin kafasına vurdular
Kavga anında gözü dönen iki grupta sopalar havada uçuştu. Öldüresiye darbeden şahıslar, kasklarla birbirlerinin kafasına vurdu.
Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, bir grup aşağıya doğru koşmaya başlayınca diğer grup da onları kovaladı.
O anlar kayıt altına alındı
Ağır küfürlerin edildiği kavga, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Şişli'de sokak ortasında kasklı sopalı kavga VİDEO
Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İHA'nın haberine göre, birbirlerini öldüresiye döven tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.