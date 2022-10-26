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    Şişli'de sokak ortasında kasklı sopalı kavga

    İzzetpaşa Mahallesi’nde daha önceden husumetli iki grubun sokak ortasında başlayan kavgasında, gruplar birbirine kaskla vurdu.
    • 26.10.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 11:15
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    Şişli'de sokak ortasında kasklı sopalı kavga

    İstanbul'un Şişli ilçesinde önceki gün saat 18.15 sıralarında aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaştı.

    Seslerin yükseldiği 2 grup, sokak ortasında tartışmaya başladı.

    Nabızların yükseldiği tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

    Kaskı birbirinin kafasına vurdular

    Kavga anında gözü dönen iki grupta sopalar havada uçuştu. Öldüresiye darbeden şahıslar, kasklarla birbirlerinin kafasına vurdu.

    Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, bir grup aşağıya doğru koşmaya başlayınca diğer grup da onları kovaladı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Ağır küfürlerin edildiği kavga, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Şişli'de sokak ortasında kasklı sopalı kavga VİDEO


    Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

    İHA'nın haberine göre, birbirlerini öldüresiye döven tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Şişli de sokak ortasında kasklı sopalı kavga #1

    Şişli de sokak ortasında kasklı sopalı kavga #2


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