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    Şişli’de taksi şoförü, minibüs sürücüsüne sopa ve silahla saldırdı

    Yol verme nedeni ile tartışan taksi şoförü ile minibüs sürücüsü bir süre birbirlerine çarparak ilerledi. Cadde sonunda aracından inen taksi şoförü, minibüs sürücüsüne sopa ve silahla saldırdı.
    • İHA
    • 26.07.2021 - 09:22
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    Şişli’de taksi şoförü, minibüs sürücüsüne sopa ve silahla saldırdı

    İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Mahallesi’nde, kapalı kasa minibüs sürücüsü ile taksi şoförü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın devam etmesi ile sürücüler birbirine çarparak ilerledi.

    Taksi şoförü caddenin sonunda aracından inerek sopayla minibüs sürücüsüne saldırdı.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Ardından, tabanca çıkaran taksi şoförü, minibüs sürücüsünü bacağından yaraladı.

    Olayın ardından saldırgan taksi şoförü bölgeden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

    Şişli’de taksi şoförü, minibüs sürücüsüne sopa ve silahla saldırdı #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Şişli’de taksi şoförü, minibüs sürücüsüne sopa ve silahla saldırdı #2

    KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

    Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak çalışmalar yaptı.

    Kovanları toplayan ekipler, kimlik tespiti tamamlanan taksi şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

    Şişli’de taksi şoförü, minibüs sürücüsüne sopa ve silahla saldırdı #3

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