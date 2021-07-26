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Şişli’de taksi şoförü, minibüs sürücüsüne sopa ve silahla saldırdı

Şişli’de taksi şoförü, minibüs sürücüsüne sopa ve silahla saldırdı

Yol verme nedeni ile tartışan taksi şoförü ile minibüs sürücüsü bir süre birbirlerine çarparak ilerledi. Cadde sonunda aracından inen taksi şoförü, minibüs sürücüsüne sopa ve silahla saldırdı.