- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şişli’de taksi şoförü, minibüs sürücüsüne sopa ve silahla saldırdı
Şişli’de taksi şoförü, minibüs sürücüsüne sopa ve silahla saldırdı
- İHA
- 26.07.2021 - 09:22
İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Mahallesi’nde, kapalı kasa minibüs sürücüsü ile taksi şoförü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın devam etmesi ile sürücüler birbirine çarparak ilerledi.
Taksi şoförü caddenin sonunda aracından inerek sopayla minibüs sürücüsüne saldırdı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Ardından, tabanca çıkaran taksi şoförü, minibüs sürücüsünü bacağından yaraladı.
Olayın ardından saldırgan taksi şoförü bölgeden hızla kaçarak kayıplara karıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak çalışmalar yaptı.
Kovanları toplayan ekipler, kimlik tespiti tamamlanan taksi şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.