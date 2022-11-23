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Şişli’de, taksici ile motosiklet sürücüsünün kavgası kamerada

Şişli’de, taksici ile motosiklet sürücüsünün kavgası kamerada

Taksi şoförü ile kasalı bir motosikletin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.