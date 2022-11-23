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- Şişli’de, taksici ile motosiklet sürücüsünün kavgası kamerada
Şişli’de, taksici ile motosiklet sürücüsünün kavgası kamerada
Taksi şoförü ile kasalı bir motosikletin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- 23.11.2022 - 09:54
- Güncelleme : 23.11.2022 - 11:29
Şişli’ye bağlı Fulya Mahallesi'nde dün, aynı istikamette ilerleyen taksi şoförü ile kasalı motosiklet sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Taraflar, araçlarından inip yol ortasında kavgaya tutuştu.
Tekme tokat saldırdılar
Sürücüler birbirlerine tekme tokat saldırdı. DHA’nın haberine göre; kavga eden sürücüleri ayırmak için diğer sürücüler araya girmeye çalıştı.
Müşteri, kavga sırasında taksiden indi
Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücüler tekme tokat kavga ederken, taksideki yolcunun araçtan indiği görüldü.
Şişli’de, taksici ile motosiklet sürücüsünün kavgası kamerada ViDEO