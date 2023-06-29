Şişli'de taksicinin tacizine uğradı: Bana neler neler söyledi Taksinin şoförü tarafından "para önemli değil" denilerek önce sözlü tacize ve ardından da sarkıntılığa uğrayan Bali uyruklu kadın yaşanları anlattı.

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İHA

İstanbul'da taksicilerin karıştığı olaylar her geçen gün artıyor.

Yolcu almayan fahiş ücret isteyen taksicilerden bir tanesinin yaptığı pes dedirtti.

İstanbul'un Şişli ilçesinde pazartesi günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, 5 senedir Türkiye’de yaşayan Bali Adası uyruklu olan 27 yaşındaki Ayu Girianjani alışveriş yapmak üzere Şişli’den taksiye bindi.

Kadın yolculuk yaptığı esnada taksimetrenin açık olmadığını görmesi üzerine taksiciye neden açmadığını sormuştu. Taksici şahıs da kadına laf atmaya başlamıştı.

“Para önemli değil”

Kadının rahatsız olmasına rağmen sarkıntılığa devam eden taksici, “para önemli değil” diyerek de sözlü tacizde bulunmuştu.

Eminönü’nde taksiden inen Girianjani, 100 lira ödeme yaparak taksiden inmişti.

Yaşanan o anları kadın cep telefonu kamerasıyla görüntülemiş, olayla ilgili ise şikayette bulunmadığı öğrenilmişti.

“Bu durum benim için hiç normal değil”

Yaşanan olayla ilgili konuşan Ayu Girianjani, şunları söyledi: