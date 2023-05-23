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DHA

Geçen yıl mart ayıydı…

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı bir ticaret merkezine gelen 21 yaşındaki Çağdaş Boyalı, tartıştığı İlyas Demirci'yi 12’nci kattan aşağı attı.

Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11'inci kata düşen Demirci, hastaneye kaldırıldı.

'İlk kez gördüm'

Yaralı adamın vücudunda kırıklar tespit edildi.

Çağdaş Boyalı’yı ilk defa gördüğünü ve saldırı sebebini anlamadığını belirten Demirci, şikayette bulundu.

Dehşet anları, çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Şişli'de tartıştığı esnafı 12’nci kattan atan sanığın davasında yeni karar
Şişli'de tartıştığı esnafı 12’nci kattan atan Çağdaş Boyalı

2 yıl ceza aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı

Daha önce 1 yıl 5 aylık hapis cezası alan ancak itiraz sonucu yeniden yargılanan Çağdaş Boyalı'nın davasında bugün çıktı.

Mahkeme, sanık Boyalı ile ilgili "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Şişli'de tartıştığı esnafı 12’nci kattan atan sanığın davasında yeni karar
Şişli'de 12’nci kattan atılan İlyas Demirci

"Ödül verdi, beni sakat bıraktı"

Duruşma çıkışı koltuk değnekleriyle yürümeye çalışan İlyas Demirci ise "Ödül verdi, beni sakat bıraktı. Karşılığında 2 yıl, o da tutuksuz" diyerek, tepkisini dile getirdi.