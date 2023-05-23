Şişli'de tartıştığı esnafı 12’nci kattan atan sanığın davasında yeni karar Tartıştığı esnafı 12'nci kattan atarak 11'inci kata düşmesine ve ağır şekilde yaralanmasına neden olan sanık, yeniden yargılandı. Mahkeme sanığa bu kez 2 yıl hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Play DHA Geçen yıl mart ayıydı… İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı bir ticaret merkezine gelen 21 yaşındaki Çağdaş Boyalı, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12’nci kattan aşağı attı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11'inci kata düşen Demirci, hastaneye kaldırıldı. 'İlk kez gördüm' Yaralı adamın vücudunda kırıklar tespit edildi. Çağdaş Boyalı’yı ilk defa gördüğünü ve saldırı sebebini anlamadığını belirten Demirci, şikayette bulundu. Dehşet anları, çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 2 yıl ceza aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı Daha önce 1 yıl 5 aylık hapis cezası alan ancak itiraz sonucu yeniden yargılanan Çağdaş Boyalı'nın davasında bugün karar çıktı. Mahkeme, sanık Boyalı ile ilgili "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. "Ödül verdi, beni sakat bıraktı" Duruşma çıkışı koltuk değnekleriyle yürümeye çalışan İlyas Demirci ise "Ödül verdi, beni sakat bıraktı. Karşılığında 2 yıl, o da tutuksuz" diyerek, tepkisini dile getirdi.