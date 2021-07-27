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- Şişli’de tezgahın üzerinden atlayan şahsın hırsızlık anları kamerada
Şişli’de tezgahın üzerinden atlayan şahsın hırsızlık anları kamerada
- İHA
- 27.07.2021 - 13:22
- Güncelleme : 27.07.2021 - 13:28
İstanbul Şişli’de bulunan alışveriş merkezine giren bir şahıs, yemek katındaki bir lokantanın önünde dolanmaya başladı.
Etrafını kolaçan eden şahıs, kimsenin olmadığı bir anda tezgahın üzerinden atlayarak diğer taraf geçti.
Boydan boya tezgahı yoklayan şahıs bir miktar para çaldı. Tekrardan tezgahın üzerinden atlayarak soğukkanlı bir şekilde olay yerinden ayrıldı.
Şahsın hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
EŞKALİ BELİRLENDİ
Gelen ihbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Eşkali belirlenen E.C.T. isimli hırsızlık şüphelisi, Zeytinburnu’nda yakalanarak gözaltına alındı.
73 SUÇ KAYDI OLUDUĞU BELİRLENDİ
Benzer suçlardan hakkında 73 suç kaydı olduğu tespit edilen E.C.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şişli’de tezgahın üzerinden atlayan şahsın hırsızlık anları kamerada