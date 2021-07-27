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Şişli’de tezgahın üzerinden atlayan şahsın hırsızlık anları kamerada

Şişli’de tezgahın üzerinden atlayan şahsın hırsızlık anları kamerada

Bir alışveriş merkezinde bulunan lokantanın önünde dolanan şahıs, kimsenin olmadığı bir anda tezgahın üzerinden atladı. Bir miktar para çalan şahsın hırsızlık anları kameraya yansıdı.