Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim yapıldı

Denetim sırasında taksi bulamamaktan yakınan bir vatandaş, "Ya bana vuracaksınız ya da beni alacaksınız dedim. Taksicilerden çok şikayetçiyim" dedi.

Ticari taksilere yönelik uygulamalar hız kesmeden devam ediyor.

Yurt genelinde artan ticari taksi şikayetlerinin önüne geçebilmek adına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri denetimlerini sürdüyor.

İstanbul'un işlek caddelerinden biri olan Şişli'de öğle saatlerinde uygululama noktası oluşturuldu.

Denetim kapsamında durdurulan taksilerde ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri ve yolculuk esnasında cep telefonu kullanımına yönelik incelemeler yapıldı.

10 kişiye 2 bin 422 lira idari para cezası uygulandı

Muayenesiz bir taksiye 427 lira, trafik levhalarına uymayan bir kişiye 196 lira, seyir halinde cep telefonu kullanan taksi şoförüne 427 lira, 7 kişiye ise emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 196 lira ceza yazıldı.

Denetimlerde toplam 10 kişiye 2 bin 422 lira idari para cezası uygulandı.





"Ya bana vuracaksınız ya da beni alacaksınız"

Öte yandan taksi bulamadığını söyleyen Remziye Yorgun isimli bir vatandaş "Turist olsak bizi arabaya alırlar. Sinirleniyorum. Nereden nereye yürüyorum. En son yolun ortasına geçtim taksicilere 'ya bana vuracaksınız ya da beni alacaksınız' dedim. Taksicilerden çok şikayetçiyim" diye konuştu.

"Çürük elmaları seçelim"

Taksici Hacı Kanbay "Taksiciler arasındaki çürük elmaları seçelim. Ben bugün bir şeye şahit oldum. Birisi ülkeye misafir gelmiş ülkeme döviz bırakıyor. İki turist aile vardı. Bir aileyi ben aldım başka bir taksici çağırdım, diğerini de o aldı. Gittiğimiz yer 101 lira yazdı. O taksici ise 200 lira alarak gitti. Yakışıyor mu bu? Plakasını alsaydım bunun hesabını soracaktım. Taksicilerin içerisinde kötü insanlarımız var" diye konuştu.

"Taksici olduğumuz için bagajdan valiz çıkarıyoruz"

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan Bahadır Güven "Doğal olan ve gereken emniyet kemeri takmak. Taksici olduğumuz için bagajdan valiz çıkarıyoruz o anda emniyet kemereni çıkardım. O esnada ekipler cezayı kesti" dedi.

"Taksi camiasına mal ediliyor"

DHA'nın haberine göre; Taksici Tarık Güray "Bu olaylardan dolayı iyi de yanıyor kötü de yanıyor. Başkaları kötülük yaptığı zaman taksi camiasına mal ediliyor. Herkes kendi hak kazancı ile çalışmalı" diye konuştu.





























