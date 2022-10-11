Şişli'de turistten fazla para isteyen taksi şoförünün aracı bağlandı

Beşiktaş'a gitmek isteyen yabancı turistten taksimetreyi açmadan para isteyen taksi şoförü, ekipler tarafından yakalandı. Aracı bağlanan sürücüye bin 823 TL para cezası yazıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu turist ve taksici arasında gerginlik oluştu.

Taksi sürücüsü, Libyalı turistten Beşiktaş'a gitmek için taksimetreyi açmadan 100 TL istedi. Turist ücreti fazla bulunca taksiciye itiraz etti.

Olay anında bölgede devriye gezen gece bekçileri, taksici ile turist arasında geçen konuşmayı görünce turistin yanına giderek bilgi aldı. Turist kadın, taksicinin fazla para istediğini ifade etti.

Taksi sürücüsünün aracı bağlanarak ceza yazıldı

Bunun üzerine bekçiler, taksiyi durdurup sürücüyü araçtan indirdi. Trafik ekiplerinin gelip hakkında işlem yapacağını öğrenen taksici, olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia etti. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen trafik polisleri, taksi sürücüsüne bin 823 TL para cezası yazarak aracını bağladı.

Taksici, turisti şikayetinden vazgeçirmek için dakikalarca dil dökse de onu ikna edemedi.

"Benden Beşiktaş için 100 TL istedi"

Taksicinin kendisinden fazla ücret istediğini iddia eden Libyalı turist, "Taksici ile konuştum. Evet, benden Beşiktaş için 100 TL istedi. Sonra polis geldi ve sorunun ne olduğunu sordu. Ben de çok pahalı olduğunu söyledim." dedi.

"Gördüğünüz gibi arabam bağlandı"

İHA'nın haberine göre, olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia eden taksi sürücüsü ise, "Burada oturdum, çay içiyordum. Arkamda trafik vardı. Bayan da 'Beşiktaş' dedi. Bekçi arkadaşlar da oradan, karşıdan çıkıp geldi. Arabamı ön tarafa üç beş metre ileri almak şartıyla, bayana 'Buyur gel' dedim. O anda bekçi arkadaşlar geldi ve bayanla konuştuktan sonra bana, 'Pazarlık mı yapıyorsun?' dedi. Ortalık zaten karıştı. Gördüğünüz gibi arabam bağlandı. Hayır, pazarlık yapmadım. Benim de çoluğum çocuğum var. Bu işten ekmek yiyorum. Gideceği yer zaten Beşiktaş, trafik açık. Beşiktaş’a bırakıyordum zaten bayanı. Arabamı şuraya çektim ki trafik rahatlasın. Yolcuyu alıp gideceğim." diye konuştu.