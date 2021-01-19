Şişli'de tuzlanmayan kaldırımdan geçenler, yere düştü

Yolların tuzlandığı Şişli'de havanın eksi 5 dereceyi görmesiyle kaldırımlar da buz tuttu. Tuzlanmayan kaldırımlardan, birçok vatandaş düştü.

İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybederken soğuk hava hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

Hava şartlarıyla ilgili olarak İstanbul Valiliğinden dün yapılan açıklamada, gece ve bu sabah kent genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilirken, vatandaşlar olumsuz sonuçlara karşı uyarıldı.

YETKİLİLER, KALDIRIMLARI TUZLAMADI

Bu sabah erken saatlerde sıcaklığın -5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte buzlanma ve don etkileri de görülmeye başlandı. Uyarıları dikkate alarak ana arter ve ara sokaklarda tuzlama yapan yetkililer, bu kez kaldırımları unuttu.

YAYALARIN KABUSU OLDU

Şişli'de, buzlanan kaldırımda yürümek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaldırımın buz tuttuğundan habersiz yürümek isteyen bazı vatandaşlar kendilerini yerde buldu. Düşmeden yürüyebilen bazı vatandaşlar ise bir süre sonra kaldırımdan yola indi.

ARAÇ YOLUNU KULLANMAK ZORUNDA KALDILAR

Birçok vatandaş ise düşme tehlikesi yaşamamak için araç yolunu kullanmak zorunda kaldı. Vatandaşların şikayetinin ardından kaldırım, belediye görevlilerince tuzlandı.

















