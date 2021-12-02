Şişli'de unutulan 14 bin liralık ürünü, kağıt toplayıcı çaldı

Yol kenarında unutulan 14 bin lira değerindeki tütsüleme aletini gören kağıt toplayıcısı, ürünü çekçeğine koyarak yoluna devam etti. O anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul Şişli Mecidiyeköy Mahallesi’nde bir kişi, yaklaşık 14 bin lira değerindeki yemek tütsüleme aletini yol kenarında unuttu.

O sırada cadde üzerinde kağıt toplayıcı şahıs ise yol kenarında unutulan yemek tütsüleme aletini görünce yanına gitti.

Çevreye bir süre kontrol eden genç daha sonra cihazı “çekçek” diye tabir edilen aracına koyarak, bölgeden ayrıldı.

CİHAZI GÖREMEYİNCE POLE BİLDİRDİ

Yemek tütsüleme cihazını unutan şahıs bir süre sonra tekrar geri gelince, aletin yerinde olmadığını gördü. İlk önce çevrede bulunan vatandaşlara sordu, daha sonra da polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek kağıt toplayıcının önce kimliğini belirledi ardından yakaladı.

KAĞIT TOPLAYICININ ALETİ ALMA ANLARI KAMERADA

Şişli’de kağıt toplayıcının yemek tütsüleme aletini aldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın cihazı unuttuğu ve kağıt toplayıcı gencin de cihazı alarak arabasına koyup bölgeden ayrıldığı görülüyor.