Şişli'de üst aramasında iki telefonu bulunan kişi, hırsız çıktı

Şişli'de üst aramasında iki telefonu bulunan kişi, hırsız çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı asayiş denetiminde cebinden iki farklı telefon çıkmasıyla dikkat çeken şahıs, hırsızlık yaptığını itiraf etti. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde asayiş denetimi yapan polisler, bir kişiden şüphelenerek üst araması yaptı.

Yapılan aramada üzerinde iki telefon bulunan kişi, çelişkili bilgiler vermesi üzerine telefonları çaldığını itiraf etti.

Adının H.E. olduğunu söyleyen şüphelinin iki telefonu bir kargo firmasından çaldığını belirtmesi üzerine firmaya gidildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin iş yerinden iki telefonu çalması güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Görüntülerde, kargo gönderecek gibi yapan şüphelinin etraftaki insanlara aldırış etmeden cep telefonunu alması ve cebine koyarak uzaklaşması görülüyor.

Şişli'de üst aramasında iki telefonu bulunan kişi, hırsız çıktı ViDEO

5 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Feriköy Polis Merkezi’ne götürülen şüphelinin, gerçek isminin F.E olduğu ve kardeşinin kimliğini kullandığı belirlendi.

'Hırsızlık', 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmak' suçlarından arandığı belirlenen şüphelinin 5 yıl kesilmiş cezasının olduğu tespit edildi.

Şüpheli F.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

























