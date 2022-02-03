Şişli'de yabancı uyruklu kadının çantasını çaldılar

Bir lokantada yemek yiyen, Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu Ba.T.B.'nın içinde yaklaşık 16 bin lira değerinde döviz bulunan çantasını çalıp, kaçan iki kadın şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir lokantada meydana gelen olayda, yemek yiyen Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu Ba.T.B.'nin yanındaki kol çantası ortadan kayboldu.

Mağdurun içinde 1000 Euro ile 40 bin CFA (Orta Afrika Cumhuriyetinde kullanılan para birimi) bulunan çantanın kaybolduğunu fark etmesi üzerine lokantadaki güvenlik kameraları incelendiğinde gerçek ortaya çıktı.

YEMEK YERKEN ÇANTASINI ÇALDILAR

Görüntülerde mağdurun hemen arkasında masada sözde yemek yiyen kadın grubundan bir kişinin elindeki poşetle perdeleme yaparak fark ettirmeden çantayı çaldığı anlaşıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Dilan B. ile suç ortağı olduğu iddia edilen Selma K. gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Dilan B.'nin daha önceden 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan 14 kez yakalandığı tespit edildi. Polis kayıtlarına göre Selma K.'nın daha önceden 5 kez yakalandığı ve hakkında yakalama müzekkeresi bulunduğu öğrenildi.

2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Açıktan hırsızlık suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN 14 YIL HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Öte yandan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dilan B.'nin cezası ise hamile olduğu için ertelendi. Şüpheliler adli kontrol hükümlerince her gün polis merkezine giderek imza verecekler.













