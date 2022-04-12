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Şişli'de yabancı uyruklu kişiyi gasbetmeye çalıştı

Şişli'de yabancı uyruklu kişiyi gasbetmeye çalıştı

Harbiye'de yabancı uyruklu olan bir şahıs, bıçakla saldırdığı kişinin parasını ve cep telefonunu gasbetmeye çalıştı. Yaşanan olayın görüntüleri ise kameraya yansıdı.