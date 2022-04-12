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- Şişli'de yabancı uyruklu kişiyi gasbetmeye çalıştı
Şişli'de yabancı uyruklu kişiyi gasbetmeye çalıştı
- 12.04.2022 - 09:39
- Güncelleme : 12.04.2022 - 10:02
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Harbiye’de Libya uyruklu A.M.D., iki arkadaşı ile birlikte yolda yürüyen Libya uyruklu A.B.S.'ye saldırdı.
İHA'nın haberine göre; A.B.S.'nin elindeki cep telefonu ve çantasını insanların gözünün önünde almaya çalışan zanlı, çevredekilerin tepkisiyle karşılaşınca olay yerinden kaçtı.
A.B.S.'nin yanında olan Türk arkadaşı da durumu polise bildirdi.
Şişli'de yabancı uyruklu kişiyi gasbetmeye çalıştı
Şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
Zanlının eşkalini belirleyen polis, bölgede da alan uygulaması yaparak şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Libyalı zanlı A.M.D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen zanlı, mağdur A.B.S. tarafından da teşhis edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.