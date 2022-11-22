Metruk binaya götürdükleri gencin 45 bin liralık telefonunu ve 500 lirasını alarak kaçan 2 şahıs, bir süre sonra polis ekiplerine yakalandı. Ekiplere yalvaran gaspçılar, tutuklandı. O anlar kamerada.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bıçaklı gasp olayı yaşandı.

Sabah saatlerinde parkta oturan İran uyruklu A.T.'nin yanına tanımadığı 2 şahıs yaklaştı.

İlk önce sohbet etmeye çalıştıkları genci daha sonra bıçakla tehdit ederek metruk bir binaya götürdüler.

45 bin liralık telefonu aldılar

Gaspçılar metruk bina içerisinde A.T.‘nin 45 bin lira değerindeki cep telefonunu ve cebindeki 500 lirayı gasp ederek kaçtı.

Yaşadığı olayın etkisinden kurtulan genç durumu polise bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahısların kaçış güzergahına doğru olan sokakları tek tek gezerek gaspçıları aradı.

Yakayı ele verdiler

Bir süre polis ekipleriyle karşılaşan gaspçılar, paniğe kapılarak telefonu fırlatıp kaçmaya başladı.

Şişli polisi, kaçan gaspçıları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede gaspçıların emniyette kaydı bulunan G.Ç. ve E.İ. isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Şişli'de yakayı ele veren gaspçılar polise yalvardı VİDEO



Polise yalvardılar

İHA'nın aktarımına göre; yakalanan gaspçılar, cep telefonunu atarak kaçmalarına rağmen yeminler ederek polis ekiplerinden kurtulmaya çalıştı.

Şahısların üst aramasında ise gasp ettikleri 700 lira ele geçirildi. Gaspçılar tutuklandı Şişli’de yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan gaspçıların polisten kurtulmak için yeminler ettiği o anlar kameraya yansıdı.

Tutuklandılar

Öte yandan gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahsa ifadelerinin alınmasının ardından gasp suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen iki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen cep telefonu ve paralar ise sahibine teslim edildi.