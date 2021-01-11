Şişli’de yaşlı kadın 6’ncı kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü

Kadının olay yerine gelen sinir krizi geçirirken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul’un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerindeki evinde tek başına yaşayan 69 yaşındaki emekli banka görevlisi Gülten Sokulluoğlu, sabah saatlerinde 6’ncı kattaki evinin penceresini açtı.

Yaşlı kadın, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

CEP TELEFONLARI HEMEN ÇIKTI

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, kadının ise üzeri örtüldü.

Polis ekipleri inceleme yaptığı esnada da olay yerini gören vatandaşlar, çalışmaları izledi.

Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yaşananları görüntüledi. Polis ekiplerinin uyarısının ardından vatandaşlar uzaklaştırıldı.

KADININ OĞLU OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alan kadının oğlu da koşarak olay yerine geldi.

Annesinin cansız bedenini gören adam, sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin teselli ederek sakinleştirmeye çalıştığı adam, apartman girişine götürüldü.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin, ilk bilgilere göre intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.