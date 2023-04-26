Şişli'de yol verme kavgasına düştüğü sürücünün iş yerini bastı Bir sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişinin iş yerini bastı. Arkadaşlarıyla iş yerine gelen sürücü, tartıştığı kişiyi darbetti. Kavga sırasında bir kişi ise silahını çıkararak art arda havaya ateş etti. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest kaldı.

DHA 11 ayın sultanı Ramazan geride kalsa da, o süreçte yaşanan kavgalardan birinin görüntüleri bugün ortaya çıktı. 6 Nisan Perşembe günü İstanbul’un Şişli ilçesi Okmeydanı semti İzzet Baba Sokak üzerinde seyreden iki sürücü, yol verme tartışmasına düştü. Sabah saatlerinde çıkan tartışma araya girenlerin yardımıyla sona erdi. İş yerini bastı, kavga çıktı Sürücüler olay yerinden uzaklaştı ancak tarafların içi soğumadı. Çok geçmeden sürücülerden biri, 5 arkadaşıyla diğer sürücünün iş yerini bastı. Trafikte tartışan sürücüler, bu kez kavgaya tutuştu. Biri havaya sıktı Kalabalığın da dahil olmasıyla kavga büyüdü. O sırada bir kişi ise silahını çıkararak art arda havaya ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerine gelen kişiler araçlarına binerek kaçtı. 3 şüpheli serbest kaldı Dehşete düşüren anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan polis olaya karışan 3 şüpheliyi, gözaltına aldı. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.