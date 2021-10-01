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- Şişli’de yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğa, panelvan araç çarptı
Şişli’de yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğa, panelvan araç çarptı
- DHA
- 01.10.2021 - 12:26
- Güncelleme : 01.10.2021 - 12:35
İstanbul’un Şişli ilçesi Harbiye’de, 30 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında 3 yaşındaki Hamza E., annesi ile girdiği bakkaldan çıkıp bir anda yola koştu.
O sırada yoldan geçmekte olan panelvan araç, Hamza E.’yi fark edemeyerek çarptı.
Bakkaldan koşarak çıkan çocuğun annesi, yere yığılan çocuğu hemen kucağına aldı.
ÇEVREDEN YARDIM İSTEDİ
Yaşanan kaza, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun yola koştuğu ve aracın çocuğa çarptığı anlar yer aldı.
Ayrıca annenin, çocuğunu yerde görünce kucağına alıp çevreden yardım istediği görüldü.
Şişli’de yola fırlayan 3 yaşındaki çocuğa, panelvan araç çarptı ViDEO
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Hamza E., olay yerine çağrılan ambulans ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3 yaşındaki çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken, araç şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.