Şişli'de yola fırlayan çocuğa araba çarptı

Panelvan aracın çarpması sonucu yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Şişli’de 6 yaşındaki Hamza E. annesiyle birlikte girdiği bakkaldan koşarak çıkarak bir anda yola atladı.

Annesi de çocuğun arkasından koştu. Ancak O sırada yoldan geçen panelvan araç ise çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuğun yardımına annesi koştu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde küçük çocuğun bakkaldan koşarak çıkarak yola atladığı bu sırada da oradan geçen aracın çocuğa çarptığı kaydedildi. Bakkaldan koşarak çıkan annenin ise yere yığılan çocuğunu kucağına aldığı görüldü.

İstanbul'da koşarak bakkaldan çıkan çocuğa araç çarptı VİDEO

YARALI KURTULDU

Yaralan Hamza E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Hamza E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.