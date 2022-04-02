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- Şişli'de yön tabelası direğinin devrilme tehlikesi yolu trafiğe kapattı
Şişli'de yön tabelası direğinin devrilme tehlikesi yolu trafiğe kapattı
Şişli Büyükdere Caddesi'nde, kuvvetli rüzgar nedeniyle yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, vinçle direğe müdahalede bulundu.
- DHA
- 02.04.2022 - 13:32
İstanbul Şişli'de yön tabelasının yer aldığı direk korku dolu anlara neden oldu.
Daha önce trafik kazası nedeniyle hasar alan direk, kuvvetli rüzgara dayanamadı.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yana doğru eğilen yön tabelası direği için hemen önlem alındı.
Büyükdere Caddesi'nde bulunan direğin devrilme tehlikesine karşı yol trafiğe kapatıldı.
KAPANAN YOLDA TRAFİK ÇİLESİ
Rüzgarla sallanan direğin devrilme tehlikesi nedeniyle Büyükdere Caddesi, Maslak yönüne trafiğe kapatıldı.
Yolda 15 Temmuz Şehitler Köprü girişine kadar trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri gelerek, vinçle direğe müdahalede bulundu.