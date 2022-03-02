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Şişli’de zam isteyen kuryelerden halaylı eylem

Şişli’de zam isteyen kuryelerden halaylı eylem

Yemek Sepeti şirketinin genel merkezi önünde toplanan kuryeler, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı. Kuryeler, halay çekerek seslerini duyurmaya çalıştı.