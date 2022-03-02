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- Şişli’de zam isteyen kuryelerden halaylı eylem
Şişli’de zam isteyen kuryelerden halaylı eylem
Yemek Sepeti şirketinin genel merkezi önünde toplanan kuryeler, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı. Kuryeler, halay çekerek seslerini duyurmaya çalıştı.
- DHA
- 02.03.2022 - 16:38
Online yemek siparişi hizmeti veren “Yemek Sepeti” ve “Bana Bi” kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini 30 gündür sürdürüyor.
Bugün öğle saatlerinde de “Yemek Sepeti” şirketinin İstanbul Şişli'deki genel merkezi önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti.
HALAYLI PROTESTO
Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, pankart açıp sloganlar attı.
Kuryeler yapılan basın açıklamasının ardından davul zurna eşliğinde halay çekti.
Polis ekiplerin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sona erdi.