Şişli'de zincirleme kazaya karışan polis aracı takla attı

3 arabanın karıştığı zincirleme trafik kazasında çarpışmanın etkisiyle bir polis aracı, kaldırıma çarpıp takla attı. Yaralanan 2 polis memuru ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Şişli’de Şehit Şenol Sağman altgeçidinde yaşanan kazada hız yaptığı iddia edilen lüks araç, şerit değiştirmek isterken şeridinde ilerlemekte olan polis arabasına arkadan çarptı.

ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞAN POLİS ARACI TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği polis aracı ise ön tarafta ilerlemekte olan bir diğer lüks araca çarpıp takla atarak kaldırıma çıktı.

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Yaşanan kaza sonrası iki polis memuru biri boynundan, biri de bacağından olmak üzere yaralandı. Yaralanan polis memurları olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takla atan polis aracı ise olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

"İNŞALLAH KÖTÜ BİR DURUM YOKTUR"

Kazaya karışan sürücülerden Abdül Tatlı, "Bu yoldan Çağlayan istikametine inmiştim. Arkamda bir araç vardı. O da sol tarafa Kasımpaşa’dan gelen polis arabasına arkadan vurdu. O hızla polis aracı da bir yalpaladı ve sağ sol yapıp bana önden vurdu. Mavi araç benimdi. Polis aracı bana önden vurduktan sonra kaldırıma çarpıp takla attı. İçinden de bildiğim kadarıyla bir yaralı çıkarıldı. İnşallah kötü bir durum yoktur. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durum böyle oldu." diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili çalışmaları sürüyor.























