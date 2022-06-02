Şişli'deki Azerbaycanlı, kiraladığı araçla kayıplara karıştı

Bir firmadan 2 günlüğüne araç kiralayan Azerbaycan vatandaşı, aracı geri getirmedi. Firma yetkililerince GPS cihazının söküldüğü ve aracın parçalandığı düşünülüyor.

İstanbul Şişli'de bulunan araç kiralama firmasına giden Azerbaycanlı Ilkin J. isimli şahıs, 34 ELC 061 plakalı aracı 2 günlüğüne kiralamak istedi.

26 Mayıs günü yaşanan olayda, aracı ayın 28'inde teslim etmesi gereken şahıstan bir daha haber gelmedi.

GPS sinyali kontrol edildi

Bunun üzerine şüphelenen firma yetkilileri, aracın yerini belirlemek için GPS sinyalini kontrol etti. Ancak konuma gittiklerinde aracın orada olmadığı görüldü.

Bunun üzerine firma yetkilileri durumu polise bildirdi. Polis, aracın ve Azerbaycan uyruklu Ilkin J.’nin bulunması için çalışma başlattı.

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"Ya arabayı çaldılar ya da parçaladılar"

Firma yetkilisi Sinan Ay, kiraladıkları aracın GPS sinyalinin kaybolduğunu, bu sebeple çalınmış ya da parçalanmış olabileceğini söyleyerek, "Ayın 26’sında perşembe günü yabancı uyruklu bir müşteri geldi, araç kiralamak istediğini söyledi. Türkiye’de oturum izni de vardı. Arkadaşa aracı teslim ettik. Aracı teslim aldı, ‘’İki gün kiralayacağım, iki gün sonra uzatma yapacağım’’ dedi. 28’inde teslim etmesi gerekirken arabayı teslim etmedi. GPS’den kontrol ettiğimizde bayağı dolaşmış. En son Okmeydanı civarında arabayı park ediyor, orada GPS’den sinyal kesiliyor. Bu ne demek oluyor? Ya arabayı çaldılar, ya da parçaladılar. Otomatikman oto hırsızlığına giriyor.





GPS sökülmüş

GPS cihazı sökülmüş. Karakola, Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduk, şikayetçi olduk. Ortalama 45 dakika ofisimizde ağırladık. Sohbet, muhabbet ettik. Yaklaşımı güzeldi, muhabbet ediyordu. Beyaz bir araç aldı, iki günlüğüne bin 200 TL fiyat ödedi fakat araç gelmedi. Bir an önce aracımızın bulunmasını istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

O anlar kamerada

O anlar güvenlik kamerasında Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ilkin J.’ye araç getiriliyor, firma çalışanı kaputu açıyor ve Ilkın J. aracı bir süre inceledikten sonra araca binerek ayrılıyor.