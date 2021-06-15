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    Şişli'deki babanın ölümüne neden olanlar, hapisle yargılanıyor

    Kızını parka götürdüğü sırada magandalar arasında çıkan çatışma nedeniyle hayatını kaybeden baba için açılan davada, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı için hapis cezası talep edildi.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 15:43
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    Şişli'deki babanın ölümüne neden olanlar, hapisle yargılanıyor

    İstanbul Şişli'de geçtiğimiz cuma günü, 40 metrekarelik otopark için iki grup sokak ortasında birbiriyle çatıştı.

    İki yaşındaki kızı Ada'yı parka götüren Okan Karaten öldü, biri motosikletli kurye iki kişi de yaralandı.

    BABANIN ÖLDÜRÜLME ANI KAMERADA

    O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir mahalle sakinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde, silahlı kişilerin rastgele ateş açtığı görülüyor.

    KURŞUNLAR HER YERE İSABET ETTİ

    Bu sırada iki araç arasında saklanan kişi vuruluyor. Bu kişinin çatışan grupla bağlantılı olduğu belirtildi. Rastgele sıkılan kurşunlar araçların camlarına da isabet ediyor.

    Çatışmaya şahit olan bazı kişilerin ise rahat tavırları dikkat çekiyor. Çatışmada Okan Karaten hayatını kaybederken biri motokurye iki kişi de yaralanmıştı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Girdikleri çatışmada Okan Karaten'in ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    Şişli'de kızını parka götüren babanın öldürülme anı VİDEO

    Şişli deki babanın ölümüne neden olanlar, hapisle yargılanıyor #1

    6'SININ HAPSİ İSTENİYOR

    Şüphelilerden Halis Y., sorgularının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise, "Olası kastla adam öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

    Şişli deki babanın ölümüne neden olanlar, hapisle yargılanıyor #2

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