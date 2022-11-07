Şişli’deki bir kebapçıda ilginç hırsızlık girişimi

Bir kebapçıya giderek “şikayet var” diyen hırsızın, kömür çalma hayali yarım kaldı. Gerçeği öğrendikten sonra hırsızı tutan iş yeri sahibi, onu polise teslim etti.

İstanbul’un Şişli ilçesi Vali Konağı Caddesi’ndeki bir kebapçıya giren şahıs, “Kömürlerinizde şikayet varmış, sizdeki kömürü alıp yenisini getireceğim” dedi.

Bunun üzerinde lokanta sahibi kömür torbalarını tek tek adama verdi.

“Ben kimseyi göndermedim”

Şüpheli şahıs, kömür torbalarını 34 EĞJ 800 plakalı aracına yüklerken lokanta sahibi, kömürlerini satın aldığı esnafı aradı ve kömürleri gönderdikleri adama verdiklerini söyledi.

Telefondaki gerçek kömür satıcısı da, “Ben kimseyi göndermedim, dikkatli olun” diyerek uyardı.

Kolundan tuttu, polisi aradı

Konuşma üzerine lokanta sahibi ve çalışanlar, şüpheli şahsı kolundan tuttu ve içeri çekip polis ekiplerine haber verdi.

İHA’nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Bunu başka lokantalarda da yaptı

Yapılan incelemelerde şüphelinin daha önce de İstanbul’un farklı semtlerindeki kebap lokantalarına girip mangal kömürü aldığı tespit edilirken; lokanta sahibi ve kömür satıcısı, şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.