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    Şişli'deki doğalgaz borusunun patlama anı

    İSKİ tarafından gerçekleştirilen onarım çalışması sırasında delinen doğalgaz borusunun patlama anının görüntüleri ortaya çıktı.
    • 14.08.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 10:39
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    Şişli'deki doğalgaz borusunun patlama anı

    Şişli'de geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan olayda, İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen atık su bakım onarım çalışması sırasında asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi.

    Delinmenin ardından doğalgazın borudan basınçla çıkması nedeniyle çevrede panik hali oluştu.

    Boruyu delen operatör ise iş makinesiyle birlikte olay yerinden uzaklaşırken,  ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

    Bölge trafiğe kapandı

    Polis çevrede güvenlik önlemi alarak gaz sızıntısının yaşandığı bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

    Şişli deki doğalgaz borusunun patlama anı #1

    Doğalgazın boşalmasını beklediler

    İGDAŞ görevlileri, vanayı kapatarak gaz akışını kesip, tadilat yapılabilmesi için yaklaşık 45 dakika boyunca borudaki doğalgazın boşalması bekledi. Biriken gazın tamamen boşalmasının ardından boru ekipler tarafından tamir edildi.

    Doğalgazın borudan boşalması sırasında çıkan gürültü yüzünden cadde sakinleri evlerine ya da iş yerlerine kaçarken, bazı vatandaşlar ise merakla yaşananları izledi.

    O anlar kamerada

    Doğalgaz borusunun iş makinesi tarafından delinerek patladığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş makinesi çalışma yaptığı esnada boruyu deliyor.

    Şişli'deki doğalgaz borusunun patlama anı VİDEO

    Şişli deki doğalgaz borusunun patlama anı #2


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