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Şişli'deki gece kulübünde çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

Şişli'deki gece kulübünde çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

Gece kulübüne gelen 5 kişi ve personel arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada kurşun yağdı. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.