- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şişli'deki gece kulübünde çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü 2 yaralı
Şişli'deki gece kulübünde çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü 2 yaralı
- DHA
- 25.03.2022 - 14:03
- Güncelleme : 25.03.2022 - 14:19
İstanbul Şişli Esentepe Mahallesi’nde, gece kulübüne gelen 5 kişi ile çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, çalışanlar tarafından gece kulübünden çıkarıldı.
Bunun üzerine öfkelenen 5 kişi, aldıkları silahlar ile gece kulübüne yeniden geldi. Saldırganlar, gece kulübünde ateş açtı.
GECE KULÜBÜ ÇALIŞANI ÖLDÜ
Açılan ateş sonrası gece kulübü önündeki çalışanlardan Gıyaseddin Gümüş hayatını kaybetti.
2 KİŞİ YARALANDI
Gece kulübü çalışanı Sefa Ş. ile Mehmet A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
KAÇAN 5 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis ekipleri olay yeri incelemesinde bulundu. Yaşanan olayın ardından 5 şüpheli, olay yerinden kaçtı.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.