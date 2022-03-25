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    Şişli'deki gece kulübünde çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

    Gece kulübüne gelen 5 kişi ve personel arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada kurşun yağdı. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 14:19
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    Şişli'deki gece kulübünde çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

    İstanbul Şişli Esentepe Mahallesi’nde, gece kulübüne gelen 5 kişi ile çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, çalışanlar tarafından gece kulübünden çıkarıldı.

    Bunun üzerine öfkelenen 5 kişi, aldıkları silahlar ile gece kulübüne yeniden geldi. Saldırganlar, gece kulübünde ateş açtı.

    GECE KULÜBÜ ÇALIŞANI ÖLDÜ

    Açılan ateş sonrası gece kulübü önündeki çalışanlardan Gıyaseddin Gümüş hayatını kaybetti.

    Şişli deki gece kulübünde çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü 2 yaralı #1

    2 KİŞİ YARALANDI

    Gece kulübü çalışanı Sefa Ş. ile Mehmet A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

    KAÇAN 5 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Polis ekipleri olay yeri incelemesinde bulundu. Yaşanan olayın ardından 5 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

    Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


    Şişli deki gece kulübünde çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü 2 yaralı #2


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