Euro
11.4666
0.12%
Dolar
10.0171
0.18%
Altın
601.09
0.19%
Borsa
1.703
3.91%
Bitcoin
657.296
1.03%
BTXN Coin
21.67
2.75%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Şişli'deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı

    Geçirdiği trafik kazasının ardından araçta sıkışan sürücü kurtarılana kadar yanındaki trafik polisi, elini bir an bile bırakmadan destek oldu.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı

    İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 12.00 sıralarında hafif ticari araç sürücüsü Gökhan Çaçan, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü, şoför koltuğunda sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü, sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    YARALI SÜRÜCÜNÜN ELİNİ BIRAKMADI

    Aracında sıkışan sürücüye yardım eden trafik polisi, bir an olsun yaralının elini bırakmadı. Polis, itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarana kadar destek verdi.

    Şişli deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı #1

    KAZAYI DUYARAK OLAY YERİNE KOŞTULAR

    Tamirci olduğu öğrenilen Gökhan Çaçan'ın kaza yaptığı haberini alan arkadaşları, olay yerine koştu. Kazada yaralanan arkadaşlarının durumu hakkında polis ve sağlık görevlilerinden bilgi aldılar.

    Şişli deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı #2

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan sürücünün hastaneye kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

    Şişli deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı #3

    Şişli deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı #4

    Şişli deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı #5

    Şişli deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı #6

    Şişli deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı #7

    Şişli deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı #8

    Şişli deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı #9

    Şişli deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı #10

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir