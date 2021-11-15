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Şişli'deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı

Şişli'deki polis, kazazedenin elini bir saniye bile bırakmadı

Geçirdiği trafik kazasının ardından araçta sıkışan sürücü kurtarılana kadar yanındaki trafik polisi, elini bir an bile bırakmadan destek oldu.