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    Şişli'deki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

    Bomonti semtindeki lüks rezidansın önüne uyuşturucu ihbarı üzerine gelen ekipler, madde satıcısını suç üstü yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 04.12.2021 - 13:54
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    Şişli'deki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

    Şişli'nin Bomonti semtinde, bir şahsın lüks rezidans önünde uyuşturucu sattığı ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, gereken tedbirlerleri alarak rezidans önüne geldi.

    Şüpheli 34 CMP 091 plakalı otomobilin bir süre ardınan rezidansın önüne gelerek bir şahsı aldı.

    ÖNÜ KESİLEREK DURDURULDU

    Ardından yoluna devam eden otomobil, 10 metre ileride polis ekiplerinin önünü kesmesiyle durduruldu.

    ASANSÖRDE YAKALANDI

    Bu esnada otomobile sonradan binen şahıs, polisin dur ihtarına rağmen koşarak rezidansa girdi. Polis, kaçan kişiyi asansöre bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

    Şişli deki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı #1

    ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUDNU

    Adının B.A.C. olduğu öğrenilen kişinin üzerinde yapılan aramada 3.90 gram uyuşturucu madde bulundu.

    B.A.C., o esnada yapılan sorgusunda uyuşturucuyu, indiği arabayı kullanan F.K. adlı kişiden bin lira karşılığında satın aldığını itiraf etti.

    Şişli deki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı #2

    KOVALAMACAYLA YAKALANDI

    Bu sırada, otomobilden çıkarılan F.K., kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı. F.K.'nın üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde satışından aldığı para bulundu.

    Otomobilde yapılan aramada ise sürücü koltuğu önündeki paspasa atılmış 3.90 gram uyuşturucu madde ile 6 bin 900 lira bulundu.

    Şişli deki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı #3

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan F.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şişli deki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı #4

    Şişli deki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı #5

    Şişli deki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı #2

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