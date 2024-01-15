Sivas buz kesti! Hafik Gölü kısmen dondu... Yurdun uluslararası değere sahip sulak alanlarından biri olan Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Buz kalınlığı yer yer 2 santimetreye ulaştı.

AA

Türkiye'de soğuk hava etki gösteriyor. Sivas'ta da durum aynı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Buz kalınlığı 2 santim

Buz kalınlığının yer yer 2 santimetreye ulaştığı gölde, sakarmeke kuşları da bu durumdan olumsuz etkilendi. Kuşlar, gölün donmayan kısımlarında yiyecek aradı.

Bu arada il genelinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklık eksi 7 dereceye kadar düşüyor

Hava sıcaklığı il merkezinde gece sıfırın altında 7 dereceye düşerken, ilçelerde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı gece eksi 13 dereceye kadar düştü, sıfırın altında olmak üzere Gölova, Şarkışla ve Zara'da 9, Kangal'da ise 8 derece ölçüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)