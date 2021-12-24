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    Sivas'ta 1 ton 800 kilo menşei bilinmeyen kaşar ele geçirildi

    Gemerek ilçesinde yol denetimleri sırasında 1 ton 800 kilo menşei tespit edilemeyen kaşar peynirine el konuldu. Şüpheli iki kişiye ise adli işlem yapıldı.
    • DHA
    • 24.12.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 10:39
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    Sivas'ta 1 ton 800 kilo menşei bilinmeyen kaşar ele geçirildi

    Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen yol denetimleri sırasında durdurdulan bir kamyonette yapılan aramada, 1 ton 800 kilo menşei tespit edilemeyen kaşar peyniri ele geçirdi.

    ADLİ İŞLEM YAPILDI

    Sürücü C.İ. ve peynirlerin sahibi olduğu tespit edilen B.Ö. hakkında, insan sağlığını tehlikeye sokacak ürün bulundurmak ve satmak suçlamasıyla işlem yapıldı.

    Peynirler ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Orman ve Gıda Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Sivas ta 1 ton 800 kilo menşei bilinmeyen kaşar ele geçirildi #1

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