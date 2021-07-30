Sivas’ta 102 bin 600 adet kaçak makaron ele geçirildi

Polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ilde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde ve iş yerine ait depoda arama yapıldı.

102 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 102 bin 600 adet bandrolsüz makaron, 2 bin 260 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 115 adet TAPDK bandrolü, 3 kilogram bandrolsüz tütün, 550 gram bandrolsüz pipo tütünü, 13 bin 950 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 1’er adet elektrikli ve kollu sigara sarma makinası ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİYE CEZA

Suça karışan 2 şüpheliye ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gerekli yasal işlem yapıldı.



