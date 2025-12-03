Sivas’ta 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü gizli odada yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan O.K.’nin uzun süredir saklandığını belirleyerek çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda hükümlünün kendi iş yerinde gizlendiği tespit edildi.

GİZLİ BÖLME POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Adrese düzenlenen operasyonda, duvara sabitlenen bir evrak dolabının arkasında özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölme olduğu ortaya çıktı.

Odaya giren ekipler, hükümlü O.K.’yi burada saklanırken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.