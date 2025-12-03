Abone ol: Google News

Sivas’ta 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü gizli odada yakalandı

Sivas’ta “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan hakkında 12 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., polis ekiplerinin operasyonuyla kendisine ait iş yerindeki gizli odada yakalandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 18:13
Sivas’ta 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü gizli odada yakalandı
  • Sivas'ta 12 yıl hapis cezası bulunan O.K., polis operasyonuyla kendi iş yerindeki gizli odada yakalandı.
  • Emniyet ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası O.K.'nin yerini belirledi.
  • Gözaltına alınan O.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan O.K.’nin uzun süredir saklandığını belirleyerek çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda hükümlünün kendi iş yerinde gizlendiği tespit edildi.

GİZLİ BÖLME POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Adrese düzenlenen operasyonda, duvara sabitlenen bir evrak dolabının arkasında özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölme olduğu ortaya çıktı.

Odaya giren ekipler, hükümlü O.K.’yi burada saklanırken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa Haberleri