Sivas'ta 2 çocuğun öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 2 çocuğun öldüğü feci kazada, motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek pikabın altına girdiği anlar kameraya anbean yansıdı.

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İHA

Sivas'ta yaşanılan feci kazada 2 çocuk hayatını kaybetti..

Altınyayla ilçesi Kale köyünde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki K.Y. idaresindeki 44 ABB 647 plakalı pikap ile 16 yaşındaki Ömer A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve 16 yaşındaki yolcu Berat K. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 çocuk hayatını kaybetti

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Altınyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı 2 çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen pikabın altına girdiği görüldü.