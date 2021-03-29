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Sivas’ta 3 katlı binanın bacasında yangın çıktı

Sivas’ta 3 katlı binanın bacasında yangın çıktı

3 katlı binanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye erlerinin çabaları ile söndürüldü.