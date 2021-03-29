- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sivas’ta 3 katlı binanın bacasında yangın çıktı
Sivas’ta 3 katlı binanın bacasında yangın çıktı
3 katlı binanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye erlerinin çabaları ile söndürüldü.
- İHA
- 29.03.2021 - 13:30
- Güncelleme : 29.03.2021 - 13:38
Sivas’ta Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bacasından çıkan dumanlar paniğe neden oldu.
Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.
Sivas Belediyesi İtfaiyesi kısa sürede olay yerine geldi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Bacaya müdahale eden ekiplerin çalışmaları, çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.
Olayda yaralanan olmazken, söndürme çalışmalarının ardından binada maddi hasar meydana geldiği görüldü.