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    Sivas’ta 3 katlı binanın bacasında yangın çıktı

    3 katlı binanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye erlerinin çabaları ile söndürüldü.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 13:38
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    Sivas’ta 3 katlı binanın bacasında yangın çıktı

    Sivas’ta Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bacasından çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

    Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

    Sivas Belediyesi İtfaiyesi kısa sürede olay yerine geldi.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Bacaya müdahale eden ekiplerin çalışmaları, çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

    Olayda yaralanan olmazken, söndürme çalışmalarının ardından binada maddi hasar meydana geldiği görüldü.

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    Sivas’ta 3 katlı binanın bacasında yangın çıktı #2

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