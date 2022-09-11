Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
396.449
0.40%
BTXN Coin
6.71
-7.44%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Sivas'ta 4. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

    Sivas’ta bir binanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
    • 11.09.2022 - 22:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta 4. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

    Sivas'ta Atatürk Caddesi Afyon Sokak'taki bir binanın 4. katında yaşayan Ayşe Kıratık olduğu (54) isimli kadın, evinin penceresinden beton zemine düştü.

    Yaşamını yitirdi

    Olayı görenler 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti.

    Sivas ta 4. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi #1

    Dengesini kaybederek düştü

    İHA'nın haberine göre, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Kadının evinin penceresinden dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor.

    Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

    Sivas ta 4. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi #2

    Sivas ta 4. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi #3


    ABD: Avrupalı dostlarımızı kışın soğuğuna terk etmeyeceğiz
    Dünya

    ABD: Avrupalı dostlarımızı kışın soğuğuna terk etmeyeceğiz

    Meksika’da otobüs ile petrol tankeri çarpıştı
    Dünya

    Meksika’da otobüs ile petrol tankeri çarpıştı

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!
    BTCPrime

    Ünlü iş adamının kripto projesi getiri garantili!

    Görüş Bildir