Sivas’ta, aç tilki şehre inip tavuk avladı

Kenet merkezine inen aç tilki, avladığı tavuğu taşırken görüntülendi. Tilkiyi görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sivas’ta aç kalan bir tilki, kent merkezi Mimar Sinan Mahallesi’ne indi.

Bir süre kendine yiyecek arayan tilki, gözüne kestirdiği tavuğu avladı.

Ağzındaki tavuk ile sokakta yürüyen tilkiyi fark eden Sedat Gül isimli bir şahıs, şaşkınlığını gizleyemedi.

Gül, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

APARTMAN BAHÇESİNE GİRDİ

Gül, tilkiyi bir süre takip etti.

Bir apartmanın bahçesine girip gözden kaybolması ile tilkiyi kaybetti.