- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sivas'ta ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu
Sivas'ta ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu
- DHA
- 06.04.2021 - 04:18
- Güncelleme : 06.04.2021 - 04:54
Sivas'ta, Danişment Gazi mahallesinde yaşayan İsmail Çiftçi(65), ağaç kesmek için Merakum mevkisindeki dağlık araziye gitti.
Çiftçi'den bir süre haber alamayan oğlu Ramazan Çiftçi, araziye çıkarak babasını aramaya başladı.
YERDE HAREKETSİZ BULDU
Dağlık arazide babasını yerde yatarken bulan Çiftçi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, İsmail Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sivas'ta ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu VİDEO
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Çiftçi'nin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından dağlık alandan alınarak otopsi yapılmak üzere ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.
İsmail Çiftçi'nin yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.