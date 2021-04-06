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    Sivas'ta ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu

    Ağaç kesmek için araziye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan İsmail Çiftçi'nin cansız bedeni bulundu.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 04:18
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 04:54
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    Sivas'ta ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu

    Sivas'ta, Danişment Gazi mahallesinde yaşayan İsmail Çiftçi(65), ağaç kesmek için Merakum mevkisindeki dağlık araziye gitti.

    Çiftçi'den bir süre haber alamayan oğlu Ramazan Çiftçi, araziye çıkarak babasını aramaya başladı.

    YERDE HAREKETSİZ BULDU

    Dağlık arazide babasını yerde yatarken bulan Çiftçi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, İsmail Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Sivas'ta ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu VİDEO

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Çiftçi'nin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından dağlık alandan alınarak otopsi yapılmak üzere ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

    İsmail Çiftçi'nin yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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