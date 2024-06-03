Sivas'ta anaokulunda bir anda yere yığılan çocuk kurtarılamadı Bir anaokulunda bayılan ve hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

İHA

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda Asel S. ismindeki 6 yaşındaki çocuk, bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Minik Asel, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Asel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)