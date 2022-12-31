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    Sivas'ta aracının yandığını, yaşlı gözlerle izledi

    Şarkışla'da kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil hurdaya döndü. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansırken sürücü, sinir krizi geçirdi.
    • 31.12.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 15:38
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    Sivas'ta aracının yandığını, yaşlı gözlerle izledi

    Sivas’ın Şarkışla ilçesi yolundaki Hanlı Kavşağında , bir kaza olayı meydana geldi.

    K.T. idaresindeki 60 ACK 419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kavşakta durdu.

    Kazada, sürücü ile yolcu İ.T. hafif şekilde yaralandı. Kısa bir süre sonra otomobilde yangın çıktı.

    Otomobil söndürüldü

    Yangının büyüdüğünü görenler durumu; itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

    Yangına ilk müdahaleyi ise itfaiye gelene kadar vatandaşlar yaptı. Kısa bir süre sora alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

    Sivas'ta aracının yandığını, yaşlı gözlerle izledi

    Aracının yandığını gören sürücü, sinir krizi geçirdi

    Kazada hafif yaralanan sürücü, aracının yandığını yaşlı gözlerle izledi.

    "Arabam yanıyor" diyerek feryat eden sürücü sinir krizi geçirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İHA'nın haberine göre; kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta aracının yandığını, yaşlı gözlerle izledi #1

    Sivas ta aracının yandığını, yaşlı gözlerle izledi #2

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    Sivas ta aracının yandığını, yaşlı gözlerle izledi #6

    Sivas ta aracının yandığını, yaşlı gözlerle izledi #7


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