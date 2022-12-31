Şarkışla'da kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil hurdaya döndü. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansırken sürücü, sinir krizi geçirdi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi yolundaki Hanlı Kavşağında , bir kaza olayı meydana geldi.

K.T. idaresindeki 60 ACK 419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kavşakta durdu.

Kazada, sürücü ile yolcu İ.T. hafif şekilde yaralandı. Kısa bir süre sonra otomobilde yangın çıktı.

Otomobil söndürüldü

Yangının büyüdüğünü görenler durumu; itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Yangına ilk müdahaleyi ise itfaiye gelene kadar vatandaşlar yaptı. Kısa bir süre sora alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ta aracının yandığını, yaşlı gözlerle izledi



Aracının yandığını gören sürücü, sinir krizi geçirdi

Kazada hafif yaralanan sürücü, aracının yandığını yaşlı gözlerle izledi.

"Arabam yanıyor" diyerek feryat eden sürücü sinir krizi geçirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre; kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.