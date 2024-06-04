Sivas'ta arazi anlaşmazlığında 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı Arazi meselesinden husumetli olduğu aileden 2 kişiyi av tüfeğiyle yaralayan 1 kişinin de ölümüne sebep olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Sivas'ta arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma can aldı.

Dün akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde, Sefa Sarıkaya ile aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı olan Behzat Arslan ve oğulları Oğuz ile Samet Arslan arasında tartışma çıktı.

Av tüfeğiyle 3 kişiyi yaraladı

Sarıkaya, yanında getirdiği av tüfeği ile Arslan ailesine ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan baba ve iki oğlu, sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan baba Behzat ve oğlu Oğuz Arslan, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan Oğuz Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan şüpheli Sefa Sarıkaya, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tutuklandı

Sefa Sarıkaya’nın jandarmadaki ifadesinde, Behzat Arslan ve oğulları ile komşu olduklarını, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Sarıkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda yaralanan Behzat Arslan ile oğlu Samet Arslan'ın hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)