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- Sivas'ta arkadaşların tartışması kanlı bitti: 3 yaralı
Sivas'ta arkadaşların tartışması kanlı bitti: 3 yaralı
Sivas'ta arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.
- İHA
- 05.02.2022 - 06:42
Yenidoğan Mahallesinde dört arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce B.K. (24) bıçakla, C.F.(25), H.H.Ç. (24) ve A.A.(25)’yı yaralayarak kaçtı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Üç yaralı ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. C.F’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Görgü şahitlerinin ifadesine göre B.K.’nın olay yerinden otomobille ayrıldı. B.K’nın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.