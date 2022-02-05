Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
556.938
9.66%
BTXN Coin
33.00
-1.37%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Açık 1 C

    Sivas'ta arkadaşların tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

    Sivas'ta arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 06:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sivas'ta arkadaşların tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

    Yenidoğan Mahallesinde dört arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce B.K. (24) bıçakla, C.F.(25), H.H.Ç. (24) ve A.A.(25)’yı yaralayarak kaçtı.

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Üç yaralı ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. C.F’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Sivas ta arkadaşların tartışması kanlı bitti: 3 yaralı #1

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Görgü şahitlerinin ifadesine göre B.K.’nın olay yerinden otomobille ayrıldı. B.K’nın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Sivas ta arkadaşların tartışması kanlı bitti: 3 yaralı #2


    Görüş Bildir