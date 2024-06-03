Sivas'ta baba ve iki oğlunu tüfekle vuran saldırgan kaçtı Sivas'ta baba ve iki oğlunu pompalı tüfekle yaralayan saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yaşamını yitirdi.

İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde yaşayan Sefa S., aralarında husumet bulunan Behzat Arslan ile oğulları Oğuz ve Samet Arslan ile tartışma yaşadı.

Sefa S., yanında getirdiği av tüfeği ile Arslan ailesine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan baba ve iki oğlu sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Durumu ağır olan yaralılardan baba Behzat ve oğlu Oğuz Arslan, ilk müdahalelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Oğuz Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli Sefa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)