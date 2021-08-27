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- Sivas'ta balık tutarken ölen Parkinson hastası defnedildi
Sivas'ta balık tutarken ölen Parkinson hastası defnedildi
- DHA
- 27.08.2021 - 16:49
- Güncelleme : 27.08.2021 - 16:56
Sivas'taki Karşıyaka Mahallesi'nde Tarihi Kesik Köprü yakınlarında akşam saatlerinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ne gelen Parkinson hastası 4 çocuk babası Ali Menğcür, geri dönmedi.
Bunun üzerine yakınları, 71 yaşındaki Menğcür’ün arkadaşlarından yardım istedi.
Sıklıkla balık tuttukları bölgeye giden arkadaşları, Menğcür’ün nehir kenarında eşyalarını buldu, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ
Bölgeye gelen AFAD ekipleri, nehirde Ali Menğcür'ün cansız bedenine ulaştı. Menğcür'ün, balık tuttuğu sırada dengesini kaybedip düştüğü belirlendi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemi tamamlanan Menğcür'ün cenazesi, ailesine teslim edildi.
CENAZESİ DEFNEDİLDİ
Ayyıldız Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Menğcür'ün cenazesi, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.