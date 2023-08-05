Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

İHA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınlarında S.T. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası araç yan yatarken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı
azada yaralanan sürücü ve oğlu F.T. ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yan şekilde duran araç ise vatandaşların el birliğiyle düzeltildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.