Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
İHA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kavak köyü yakınlarında S.T. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

sonrası araç yan yatarken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

azada yaralanan sürücü ve oğlu F.T. ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yan şekilde duran araç ise vatandaşların el birliğiyle düzeltildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.