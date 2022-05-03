Sivas'ta bayram gezmesine giderken kaza yaptılar

Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Sivas-Kayseri Karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Hüseyin Güler, aracıyla ailesiyle birlikte bayram gezmesine giderken direksiyon hâkimiyetini kaybederek TCDD üst geçit duvarına çarptı.

5 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre; Araçta bulunan Serkan Güller (27), Hüseyin Güller (50), Esra Çiçek (26), Keziban Günal (48)Elif Çiçek (5), Erva Çiçek(3) ağır yaralandı.

1 kişi kurtarılamadı

Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şoför Hüseyin Güller tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.