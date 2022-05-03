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    Sivas'ta bayram gezmesine giderken kaza yaptılar

    Bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
    • 03.05.2022 - 12:23
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    Sivas'ta bayram gezmesine giderken kaza yaptılar

    Sivas-Kayseri Karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Hüseyin Güler, aracıyla ailesiyle birlikte bayram gezmesine giderken direksiyon hâkimiyetini kaybederek TCDD üst geçit duvarına çarptı.

    5 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; Araçta bulunan Serkan Güller (27), Hüseyin Güller (50), Esra Çiçek (26), Keziban Günal (48)Elif Çiçek (5), Erva Çiçek(3) ağır yaralandı.

    1 kişi kurtarılamadı

    Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şoför Hüseyin Güller tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sivas ta bayram gezmesine giderken kaza yaptılar #1


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