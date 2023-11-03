Sivas'ta bir kadın saçından sürüklenerek darbedildi Sivas'ta bir kişinin eşi olduğu düşünülen kadını sokak ortasında saçından tutarak sürükleyip darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Sivas merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası kadın, eşi olduğu düşünülen kişi tarafından uzun süre darbedildi.

Yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerinden kaçtı

Görüntülerde elinde bıçak olduğu görülen kişinin kadını saçından tutarak sürükleyip tekme ve tokat atması, sokak üzerindeki apartmandan olayı izleyen bazı vatandaşların konserve atarak şüpheliyi engellemeye çalışması, vatandaşlar tarafından ikna edilen şüphelinin bir süre sonra ise kırmızı bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

Darbedilen kadının, "Yardım edin ne olur" diye bağırdığı da görüntüye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)