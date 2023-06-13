Sivas'ta bir kişi önce dayak yedi, ardından silahla vuruldu Patates tarlası yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi, kendisini konuşmaya çağıran şahıslar tarafından önce darbedildi, ardından da silahla vuruldu. Olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İHA

İstanbul’da yaşayan M.Ö., tatilini geçirmek için annesiyle birlikte yaşadığı Sivas’ın Hafik ilçesi Çınarlı köyüne geldi.

Bir süre sonra Megakent'te yaşayan R.Y. ve İ.A. da, Çınarlı köyüne gitti.

Patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında husumet bulunan taraflar, konuşmak için sözleşti.

Bir evin önünde buluşan M.Ö., R.Y. ve İ.A. çok geçmeyen kavgaya tutuştu.

Silahla yaralayıp, yine dövdüler

R.Y. tarafından kafa atılan M.Ö. yere yığılırken, olay daha da büyüdü.

R.Y., M.Ö.'yü yerdeyken de uzun bir süre darbetti.

Daha sonra R.Y.’nin yanında bulunan İ.A., montunun cebine sakladığı silahı çıkardı ve M.Ö.'ye iki el ateş etti.

M.Ö. yaralı halde yatarken, iki şahıs onu dövmeyi sürdürdü.

Muhtar engel olmaya çalıştı ancak...

Tüm bu yaşananlara tanık olan köy muhtarı A.S., yaralıyı kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı.

Muhtara engel olan saldırganlar, daha sonra olay yerine gelen araçla kaçtı.

Bu arada ağır yaralanan M.Ö., köy muhtarı ve vatandaşların yardımıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Saldırganlar aranıyor

Yoğun bakıma alınan M.Ö., 20 günlük tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatabildi.

M.Ö.'nün köydeki evinde tedavisi devam ederken, jandarma gözü dönmüş saldırganların peşine düştü.

İki şahsın hala arandığı öğrenilirken, M.Ö.'nün öldüresiye dövüldüğü anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.